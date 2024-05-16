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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ПРИ КАШЛЕ леденцы, №6 - Киев (701624) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -29,28 грн
87,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
98,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
98,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
101,99
Экономия: -14,28 грн
87,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
120,80
Экономия: -29,31 грн
91,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
99,31 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (5)
120,80
Экономия: -29,31 грн
91,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -15,79 грн
87,71 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
120,80
Экономия: -29,31 грн
91,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
98,67
Экономия: -8,51 грн
90,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
109,99
Экономия: -22,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
106,50
Экономия: -18,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
106,50
Экономия: -18,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -18,79 грн
87,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (3)
99,88
Экономия: -5,31 грн
94,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
116,50
Экономия: -28,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -23,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (3)
119,99
Экономия: -32,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (2)
102,99
Экономия: -15,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -16,79 грн
87,71 грн