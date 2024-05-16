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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ПРИ КАШЛЕ леденцы, №6 - Харьков (701624) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
102,99
Экономия: -15,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -11,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -9,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -21,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -7,28 грн
87,71 грн
Аптека бам
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
95,50
Экономия: -7,79 грн
87,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
104,62
Экономия: -12,79 грн
91,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
97,99
Экономия: -10,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
102,99
Экономия: -15,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (1)
119,99
Экономия: -32,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -18,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -22,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (1)
123,99
Экономия: -36,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
93,99
Экономия: -6,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (1)
119,99
Экономия: -32,28 грн
87,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1), леденцы (5)
100,73
Экономия: -6,23 грн
94,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -15,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (2)
110,99
Экономия: -23,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -11,28 грн
87,71 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
100,50
Экономия: -12,79 грн
87,71 грн