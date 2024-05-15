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АНГИ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ ДЕТСКИЕ ПРИ КАШЛЕ леденцы, №6 - Днепр (Днепропетровск) (701624) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), леденцы (2)
101,82
Экономия: -4,02 грн
97,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -12,79 грн
87,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
109,83
Экономия: -15,24 грн
94,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -6,79 грн
87,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), леденцы (1)
98,57
Экономия: -4,97 грн
93,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
100,13
Экономия: -6,53 грн
93,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: леденцы (1)
102,50
Экономия: -14,37 грн
88,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
98,79
Экономия: -5,89 грн
92,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
103,32
Экономия: -10,42 грн
92,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -13,79 грн
87,71 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: леденцы (5)
98,50
Экономия: -10,79 грн
87,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (5), леденцы (1)
96,33
Экономия: -4,53 грн
91,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -13,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -15,28 грн
87,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
98,63
Экономия: -4,58 грн
94,05 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (3), леденцы (3)
98,36
Экономия: -6,44 грн
91,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
98,50
Экономия: -10,79 грн
87,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (3)
100,27
Экономия: -5,77 грн
94,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (5)
95,51
Экономия: -2,81 грн
92,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (2)
109,99
Экономия: -22,28 грн
87,71 грн