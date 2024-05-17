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Азитромицин-Астрафарм капсулы 500 мг тм А+, №3 - Запорожье (846745) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
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Сошников, ул. Иванова, 6
Всего: упаковка (2)
133,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (2)
112,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
Всего: упаковка (5)
146,90 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Рокитное, ул. Партизанская, 11
Всего: упаковка (4)
127,88 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Томашгород, ул. Соборная, 17
Всего: упаковка (6)
134,26 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Тынное, ул. Украинская, 6-А
Всего: упаковка (35)
126,04 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Клесов, ул. Центральная, 4-А
Всего: упаковка (20)
129,95 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
Всего: упаковка (19)
126,04 грн
Ровнолики
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Закрыто
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 3
Всего: упаковка (1)
130,15 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Бродовская, 5
Всего: упаковка (5)
145,50 грн
Ровнолики
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Закрыто
Клевань, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (5)
132,20 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (3)
134,26 грн
Ровнолики
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Закрыто
Клевань, ул. Деражнянская, 39
Всего: упаковка (4)
134,26 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 171-Б
Всего: упаковка (1)
130,15 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Кирилла и Мефодия, 12
Всего: упаковка (9)
121,93 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Цумань, ул. Шевченко Тараса, 4-Б/2
Всего: упаковка (12)
121,93 грн
Ровнолики
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Закрыто
Млинов, ул. Ровенская, 12
Всего: упаковка (3)
124,50 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Млинов, ул. Ровенская, 2-Б
Всего: упаковка (6)
121,93 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (7)
121,93 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Козин, ул. Берестецкая, 124
Всего: упаковка (6)
134,26 грн