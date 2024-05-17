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Азитромицин-Астрафарм капсулы 500 мг тм А+, №3 - Одесса (846745) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Сошников, ул. Иванова, 6
Всего: упаковка (2)
133,80 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (3)
112,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
Всего: упаковка (5)
146,90 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Бродовская, 5
Всего: упаковка (5)
145,50 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Мизоч, ул. Хмельницкого Богдана, 13-А
Всего: упаковка (20)
126,04 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 171-Б
Всего: упаковка (1)
130,15 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 16:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 3
Всего: упаковка (1)
130,15 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Дубно, ул. Кирилла и Мефодия, 12
Всего: упаковка (9)
121,93 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-С
Всего: упаковка (5)
121,41 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Козин, ул. Берестецкая, 124
Всего: упаковка (10)
134,26 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 17:00
Млинов, ул. Ровенская, 12
Всего: упаковка (3)
124,50 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 21:00
Млинов, ул. Ровенская, 2-Б
Всего: упаковка (9)
121,93 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (7)
121,93 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 16:00
Клевань, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (5)
132,20 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Клевань, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (2)
134,26 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 16:00
Клевань, ул. Деражнянская, 39
Всего: упаковка (4)
134,26 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Рокитное, ул. Партизанская, 11
Всего: упаковка (5)
126,39 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Тынное, ул. Украинская, 6-А
Всего: упаковка (35)
126,04 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 16
Всего: упаковка (2)
123,71 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 103
Всего: упаковка (1)
125,49 грн