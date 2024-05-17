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Азитромицин-Астрафарм капсулы 500 мг тм Tabula Vita, №3 - Одесса (826378) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
149,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (14)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (10)
149,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (5)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (9)
148,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (4)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (18)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (6)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (2)
148,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (3)
148,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (13)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (8)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (3)
148,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (17)
146,80 грн