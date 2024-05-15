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Азитромицин-Астрафарм капсулы 250 мг, №6 - Харьков (69485) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
121,42 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
143,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
143,50 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
133,87 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
143,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
126,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
143,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
133,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
151,09
Экономия: -9,20 грн
141,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
134,12
Экономия: -6,12 грн
128,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
143,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
121,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
143,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
128,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
143,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
137,70
Экономия: -43,09 грн
94,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
139,20
Экономия: -5,33 грн
133,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
150,65
Экономия: -37,00 грн
113,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
143,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
143,35
Экономия: -15,89 грн
127,46 грн