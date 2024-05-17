Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯМАКРОЛИДЫ, ЛИНКОЗАМИДЫ И СТРЕПТОГРАМИНЫМакролидыАзитромицинАзитромицин-АстрафармЦены в аптеках

Азитромицин-Астрафарм капсулы 500 мг, №3 - Одесса (156929) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
128,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (2)
140,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (6)
140,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
130,81
Экономия: -3,81 грн
127,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
105,20 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (3)
160,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (7)
105,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (8)
93,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (9)
151,15
Экономия: -57,69 грн
93,46 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (15)
104,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
128,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
139,33
Экономия: -45,87 грн
93,46 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (4)
145,70
Экономия: -14,81 грн
130,89 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (17)
116,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
99,20 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
131,37
Экономия: -16,82 грн
114,55 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
140,80
Экономия: -53,83 грн
86,97 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (8)
93,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
148,17
Экономия: -54,71 грн
93,46 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (9)
143,70
Экономия: -12,81 грн
130,89 грн