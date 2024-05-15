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Азитромицин-Астрафарм капсулы 500 мг, №3 - Харьков (156929) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 358 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (12)
94,24 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
105,12 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5)
136,07
Экономия: -46,43 грн
89,64 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (16)
90,33 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
93,92 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
95,60 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
135,24
Экономия: -64,39 грн
70,85 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (4)
94,54 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
85,68 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
75,56 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
142,92
Экономия: -12,79 грн
130,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
94,34 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (4)
88,82 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
128,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (8)
141,67
Экономия: -53,25 грн
88,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (6)
94,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
89,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
95,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (15)
88,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (14)
94,39 грн