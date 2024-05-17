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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT"Цены в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И КОЖИ "DONAT" 1 л, №1 - Запорожье (692255) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (17)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (10)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (24)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (3)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (17)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (12)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (11)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (12)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (13)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (6)
145,20
Экономия: -4,36 грн
140,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (16)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (16)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (17)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (47)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (25)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (8)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (13)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (18)
151,05
Экономия: -37,75 грн
113,30 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (9)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 32 мин
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (19)
145,20
Экономия: -36,30 грн
108,90 грн