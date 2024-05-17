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Агидол капсулы 1000 мг блистер, №60 - Одесса (713090) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
851,39
Экономия: -144,26 грн
707,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
861,44
Экономия: -154,31 грн
707,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
856,74
Экономия: -124,50 грн
732,24 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
812,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
812,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
828,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (2)
699,00 грн
Аптека твого миста
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
811,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом