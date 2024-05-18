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Бессмертника песчаного цветки цветки 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Запорожье (22157) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
82,92
Экономия: -30,02 грн
52,90 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
76,06
Экономия: -23,12 грн
52,94 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
69,55 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -17,15 грн
66,84 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
81,00
Экономия: -25,00 грн
56,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
79,99
Экономия: -13,15 грн
66,84 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
77,29
Экономия: -9,98 грн
67,31 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
69,55 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
77,29
Экономия: -24,38 грн
52,91 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
75,74
Экономия: -22,80 грн
52,94 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
82,07
Экономия: -29,16 грн
52,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
73,65
Экономия: -20,73 грн
52,92 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
68,48
Экономия: -15,57 грн
52,91 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
78,58
Экономия: -25,68 грн
52,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
80,15
Экономия: -27,23 грн
52,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
76,50
Экономия: -9,66 грн
66,84 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
77,76
Экономия: -24,86 грн
52,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
78,47
Экономия: -25,56 грн
52,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
80,73
Экономия: -27,83 грн
52,90 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
82,81
Экономия: -29,91 грн
52,90 грн