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Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 15 мг блистер, №28 - Запорожье (552573) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
590,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
620,00
Экономия: -82,80 грн
537,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
410,46
Экономия: -19,06 грн
391,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
568,81
Экономия: -33,81 грн
535,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
487,61
Экономия: -22,29 грн
465,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
575,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
575,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
575,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
575,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
575,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
575,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
575,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
575,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
575,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
575,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
575,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
575,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
575,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
575,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
575,70 грн