Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПрочие антипсихотические средстваАрипипразолАбизол ИзитабЦены в аптеках

Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер, №28 - Запорожье (552571) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
400,12
Экономия: -18,58 грн
381,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
429,70
Экономия: -25,54 грн
404,16 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
383,98
Экономия: -17,55 грн
366,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (2)
430,71
Экономия: -26,55 грн
404,16 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
303,10
Экономия: -9,14 грн
293,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
412,39
Экономия: -23,56 грн
388,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
403,64
Экономия: -13,05 грн
390,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
415,48 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (3)
380,56
Экономия: -20,52 грн
360,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
424,65
Экономия: -20,49 грн
404,16 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
474,99
Экономия: -74,20 грн
400,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
477,65
Экономия: -56,68 грн
420,97 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
397,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
479,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (7)
416,57
Экономия: -16,75 грн
399,82 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: блистер (2)
427,16 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5), блистер (2)
463,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
471,24 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
424,24
Экономия: -15,43 грн
408,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
384,07
Экономия: -23,64 грн
360,43 грн