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Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер, №28 - Одесса (552571) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
418,22
Экономия: -14,06 грн
404,16 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
308,60
Экономия: -14,64 грн
293,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (2)
421,09
Экономия: -16,93 грн
404,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
396,42
Экономия: -14,88 грн
381,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
383,80
Экономия: -17,37 грн
366,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
426,03
Экономия: -21,87 грн
404,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
413,48
Экономия: -24,65 грн
388,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (7)
422,01
Экономия: -22,19 грн
399,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
474,99
Экономия: -74,20 грн
400,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
477,74
Экономия: -56,77 грн
420,97 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
479,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
397,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
377,12
Экономия: -16,69 грн
360,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: блистер (2)
427,16 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
424,24
Экономия: -15,43 грн
408,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5), блистер (2)
463,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
471,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: блистер (3)
463,96 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (2)
423,79
Экономия: -15,41 грн
408,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (2)
470,41
Экономия: -70,85 грн
399,56 грн