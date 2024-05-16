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Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер, №28 - Львов (552571) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
Всего: упаковка (1)
411,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
461,30
Экономия: -65,30 грн
396,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
436,99
Экономия: -36,20 грн
400,79 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (1)
383,56
Экономия: -23,07 грн
360,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 4
Всего: упаковка (1)
356,73
Экономия: -2,83 грн
353,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
419,05
Экономия: -5,94 грн
413,11 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (21)
418,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
412,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
Всего: упаковка (1)
476,99
Экономия: -76,20 грн
400,79 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
411,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
477,99
Экономия: -77,20 грн
400,79 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 28 мин
Тернополь, ул. Киевская, 9-В
Всего: упаковка (2)
430,99
Экономия: -30,20 грн
400,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 28 мин
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (7)
414,85
Экономия: -1,94 грн
412,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (1)
431,94
Экономия: -8,00 грн
423,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
428,91
Экономия: -32,04 грн
396,87 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:15
Косов, ул. Небесной Сотни, 50/1
Всего: упаковка (1)
446,99
Экономия: -46,20 грн
400,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (21)
408,85
Экономия: -1,53 грн
407,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92
Всего: упаковка (6)
500,99
Экономия: -100,20 грн
400,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (2)
423,79
Экономия: -15,41 грн
408,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (7)
422,01
Экономия: -22,19 грн
399,82 грн