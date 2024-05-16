Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер, №28 - Львов (552571) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Всего: упаковка (1)
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Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
1 социальна аптека
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
В других городах:
Аптека бам
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Аптека низких цен
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Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Здорова родина
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Золочев, ул. Шашкевича, 4
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Городская семейная аптека
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Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (21)
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
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Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Подорожник
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Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
D.s.
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Тернополь, ул. Русская, 16
Подорожник
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Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
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Тернополь, ул. Киевская, 9-В
Здорова родина
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Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (7)
Открыто Закроется через 28 мин
Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Ощад аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:15
Косов, ул. Небесной Сотни, 50/1
Здорова родина
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Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (21)
Закрыто Открывается в 08:00
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
Подорожник
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется через 28 мин
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92
Фармация
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Аптека низких цен
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Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (7)
Открыто Закроется через 28 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А