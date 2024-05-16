Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер, №28 - Киев (552571) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 17 аптеках
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Киев, пл. Вокзальная, 1
Аптека гормональных препаратов
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Подорожник
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Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
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Киев, ул. Юнкерова Николая, 92
Гала аптека
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Гала аптека
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Киев, ул. Миропольская, 11
Аптека низких цен
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Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Здорова родина
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Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (7)
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Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111
Аптека копейка
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Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
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Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24