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Абизол Изитаб таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (552571) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
397,53
Экономия: -15,99 грн
381,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
429,95
Экономия: -25,79 грн
404,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
380,72
Экономия: -14,29 грн
366,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (2)
429,42
Экономия: -25,26 грн
404,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
415,70
Экономия: -26,87 грн
388,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
305,84
Экономия: -11,88 грн
293,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
414,03
Экономия: -23,44 грн
390,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
415,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (3)
378,37
Экономия: -18,33 грн
360,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
429,30
Экономия: -25,14 грн
404,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
474,99
Экономия: -74,20 грн
400,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
478,06
Экономия: -57,09 грн
420,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
397,50 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
479,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: таблетки, диспергируемые в ротовой полости (7)
421,17
Экономия: -21,35 грн
399,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: блистер (2)
427,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5), блистер (2)
463,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
471,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
424,24
Экономия: -15,43 грн
408,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
384,07
Экономия: -23,64 грн
360,43 грн