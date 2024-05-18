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Берлитион® 600 ЕД концентрат для раствора для инфузий 600 ЕД ампула 24 мл, №5 - Запорожье (92267) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
781,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
845,00
Экономия: -111,00 грн
734,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
905,00
Экономия: -171,00 грн
734,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
893,27
Экономия: -113,61 грн
779,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), ампула (1)
840,95
Экономия: -104,38 грн
736,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
721,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
781,99
Экономия: -47,76 грн
734,23 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
845,00
Экономия: -111,00 грн
734,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
781,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
814,99
Экономия: -80,76 грн
734,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
781,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
781,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (1)
840,74
Экономия: -59,67 грн
781,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
835,80
Экономия: -81,49 грн
754,31 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
889,70
Экономия: -143,60 грн
746,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
781,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
883,85
Экономия: -102,59 грн
781,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
800,81
Экономия: -40,81 грн
760,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: ампула (3)
799,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: концентрат для раствора для инфузий (2)
846,87
Экономия: -94,06 грн
752,81 грн