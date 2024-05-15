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Арбитель таблетки 80 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (778846) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
161,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
161,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
161,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), блистер (1)
187,40
Экономия: -33,40 грн
154,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), блистер (1)
175,80
Экономия: -21,80 грн
154,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
161,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
161,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
161,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
161,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
161,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
161,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
161,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
161,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
161,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
161,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
161,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
154,35
Экономия: -7,22 грн
147,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
161,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (2), блистер (1)
179,20
Экономия: -25,20 грн
154,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
161,48
Экономия: -9,68 грн
151,80 грн