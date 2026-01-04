Киев
Картера (Cartera)
Картера (Cartera)
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
344,96
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
409,60
грн
Забрать 06.01 после 19:00
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
420,60
Экономия при брони:
-47,25 грн
373,35
грн
Забронировать
Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
442,20
Экономия при брони:
-23,25 грн
418,95
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
421,70
Экономия при брони:
-59,50 грн
362,20
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,30
Экономия при брони:
-31,95 грн
373,35
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
448,73
Экономия при брони:
-57,30 грн
391,43
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
Экономия при брони:
-32,25 грн
373,35
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
438,72
Экономия при брони:
-45,48 грн
393,24
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
436,50
Экономия при брони:
-61,72 грн
374,78
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
409,50
Экономия при брони:
-34,72 грн
374,78
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
436,50
Экономия при брони:
-61,72 грн
374,78
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
409,60
грн
Забрать 06.01 после 16:00
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,50
Экономия при брони:
-102,90 грн
330,60
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
433,50
Экономия при брони:
-102,90 грн
330,60
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,60
Экономия при брони:
-102,08 грн
303,52
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
405,30
Экономия при брони:
-101,78 грн
303,52
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
447,06
Экономия при брони:
-114,81 грн
332,25
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
438,94
Экономия при брони:
-106,69 грн
332,25
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Картера таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Zandra Life Sciences
333,00
Экономия при брони:
-29,48 грн
303,52
грн
Забронировать
Показать еще
