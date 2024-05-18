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Биматопрост-Фарматен капли глазные 0,3 мг/мл флакон-капельница 3 мл, №1 - Запорожье (690825) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
292,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
341,43
Экономия: -49,68 грн
291,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
285,50
Экономия: -15,60 грн
269,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
313,00
Экономия: -40,00 грн
273,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
292,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
292,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
323,08
Экономия: -32,15 грн
290,93 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
292,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
289,20
Экономия: -17,52 грн
271,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
315,72
Экономия: -41,15 грн
274,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
292,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
339,76
Экономия: -65,29 грн
274,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
292,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
292,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
292,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
292,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
332,64
Экономия: -57,91 грн
274,73 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
292,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
311,04 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
292,80 грн