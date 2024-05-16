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Биматопрост-Фарматен капли глазные 0,3 мг/мл флакон-капельница 3 мл, №1 - Харьков (690825) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
264,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
297,79
Экономия: -15,04 грн
282,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
305,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
310,80
Экономия: -31,71 грн
279,09 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
300,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
292,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
300,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
292,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
293,22
Экономия: -13,22 грн
280,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
311,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (5)
305,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
310,69 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
301,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
292,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
341,48
Экономия: -38,98 грн
302,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
314,71
Экономия: -30,62 грн
284,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
339,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
300,23
Экономия: -17,63 грн
282,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
327,96
Экономия: -46,05 грн
281,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (2)
303,75 грн