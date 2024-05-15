К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Алмазная, 6/11 Всего: упаковка (2) 789,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 89 Всего: упаковка (1) 789,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (3) 775,00 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 723,00 Экономия: -94,00 грн 629,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 710,00 Экономия: -81,00 грн 629,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г Всего: упаковка (1) 770,63 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В Всего: упаковка (2) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (2) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (5) 775,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В Всего: упаковка (2) 771,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Милютенко, 12-А Всего: упаковка (1) 770,64 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 9 Всего: упаковка (1) 770,63 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Гетмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2 Всего: упаковка (1) 771,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (2) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 8 Всего: упаковка (10) 775,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 36 Всего: упаковка (2) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Заболотного Академика, 37 Всего: упаковка (1) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16 Всего: упаковка (1) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 34 Всего: упаковка (6) 789,00 грн Забронировать