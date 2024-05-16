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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА INTENSIVE 250 мл - Львов (397704) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
381,19
Экономия: -0,83 грн
380,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
318,56
Экономия: -2,53 грн
316,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
313,40
Экономия: -3,74 грн
309,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
345,62
Экономия: -0,22 грн
345,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
439,98
Экономия: -6,13 грн
433,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
381,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
379,75
Экономия: -0,78 грн
378,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (2)
438,07 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 01 мин
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
380,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
381,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
384,32
Экономия: -1,57 грн
382,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
383,22
Экономия: -4,40 грн
378,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
380,61
Экономия: -1,07 грн
379,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
383,23
Экономия: -1,08 грн
382,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
382,24
Экономия: -4,50 грн
377,74 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
380,55 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (2)
344,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (2)
345,28
Экономия: -2,52 грн
342,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шухевича, 12-А
Всего: упаковка (2)
348,59
Экономия: -3,68 грн
344,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 31 мин
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (1)
344,53 грн