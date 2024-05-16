Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаD'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА INTENSIVEЦены в аптеках

D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА INTENSIVE 250 мл - Киев (397704) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (2)
344,19 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
383,43 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
382,12 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
416,07
Экономия: -1,74 грн
414,33 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
383,56
Экономия: -2,08 грн
381,48 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
345,17
Экономия: -0,85 грн
344,32 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
312,87 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (2)
344,76 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
383,52 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
381,37 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (3)
311,22 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
380,77
Экономия: -1,47 грн
379,30 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
384,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
Всего: упаковка (1)
381,81
Экономия: -2,67 грн
379,14 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
383,70
Экономия: -4,87 грн
378,83 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (1)
383,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Коростень, пл. Базарная, 3
Всего: упаковка (1)
382,59 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
381,24 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Шевченко, 78
Всего: упаковка (1)
382,59
Экономия: -1,86 грн
380,73 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
285,79
Экономия: -1,92 грн
283,87 грн