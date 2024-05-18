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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г, №10 - Запорожье (115455) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
90,18 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
112,00
Экономия: -19,00 грн
93,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
69,86
Экономия: -2,91 грн
66,95 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
123,00
Экономия: -30,00 грн
93,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
123,11
Экономия: -17,68 грн
105,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
70,66
Экономия: -3,14 грн
67,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
89,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
102,11
Экономия: -8,64 грн
93,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
106,27
Экономия: -13,07 грн
93,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
103,44
Экономия: -10,24 грн
93,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
113,72
Экономия: -19,61 грн
94,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
110,33
Экономия: -16,49 грн
93,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
102,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 17
Всего: упаковка (1)
101,25
Экономия: -8,06 грн
93,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
116,17
Экономия: -11,09 грн
105,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
108,25
Экономия: -10,26 грн
97,99 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
75,60
Экономия: -3,23 грн
72,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
107,48
Экономия: -13,44 грн
94,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
71,44
Экономия: -3,92 грн
67,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
91,77 грн