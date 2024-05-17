Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г, №10 - Одесса (115455) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
110,21
Экономия: -17,95 грн
92,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
108,21
Экономия: -12,22 грн
95,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -15,14 грн
91,85 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
120,14
Экономия: -13,07 грн
107,07 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
92,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
107,57
Экономия: -16,88 грн
90,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
111,90
Экономия: -19,89 грн
92,01 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -9,65 грн
91,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
100,67
Экономия: -14,48 грн
86,19 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
102,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (5)
103,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
95,65 грн
Аптека enter
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
Всего: упаковка (1)
92,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
103,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (1)
99,16
Экономия: -6,72 грн
92,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
119,39
Экономия: -22,85 грн
96,54 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (2)
84,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (2)
105,68
Экономия: -14,68 грн
91,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, дорога Фонтанская, 19
Всего: упаковка (1)
92,70 грн