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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г, №10 - Киев (115455) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
131,50
Экономия: -39,75 грн
91,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
115,50
Экономия: -23,75 грн
91,75 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
98,00
Экономия: -7,84 грн
90,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
97,90
Экономия: -6,17 грн
91,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
99,61
Экономия: -7,74 грн
91,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
108,80
Экономия: -16,98 грн
91,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
111,67
Экономия: -17,56 грн
94,11 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
93,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -2,82 грн
91,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
70,87
Экономия: -2,88 грн
67,99 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
112,01
Экономия: -14,11 грн
97,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
110,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (1)
98,89
Экономия: -7,11 грн
91,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
115,25
Экономия: -21,14 грн
94,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (1)
129,83
Экономия: -21,58 грн
108,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
70,85
Экономия: -4,27 грн
66,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
102,93
Экономия: -11,66 грн
91,27 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
Всего: упаковка (1)
86,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (1)
90,45
Экономия: -2,71 грн
87,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: свечи (5)
71,00
Экономия: -2,76 грн
68,24 грн