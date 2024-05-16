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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г, №10 - Харьков (115455) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
105,04
Экономия: -12,34 грн
92,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -13,19 грн
91,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
103,07
Экономия: -8,96 грн
94,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
106,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
106,00
Экономия: -15,20 грн
90,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
112,58
Экономия: -18,99 грн
93,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
103,61
Экономия: -11,95 грн
91,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
109,61
Экономия: -12,92 грн
96,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (2)
104,10
Экономия: -7,21 грн
96,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Всего: упаковка (1)
98,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (3)
108,08
Экономия: -16,01 грн
92,07 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
98,93
Экономия: -7,06 грн
91,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
103,05
Экономия: -9,46 грн
93,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
99,89
Экономия: -8,50 грн
91,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (1)
102,90
Экономия: -9,48 грн
93,42 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (1)
128,40
Экономия: -30,70 грн
97,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
99,29
Экономия: -7,61 грн
91,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
108,77
Экономия: -17,66 грн
91,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
93,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
101,56
Экономия: -9,69 грн
91,87 грн