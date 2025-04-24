Изисолт регидратант (Easysalt rehydrate)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
102,78
Экономия при брони: -27,22 грн
Фармация
Киев, просп. Свободы, 2
8.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
171,30
Экономия при брони: -45,37 грн
Фармация
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
8.7 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
171,30
Экономия при брони: -45,37 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
90,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
В городах рядом
Аптекарь
Капитановка, ул. Соборная, 6
23.5 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
Авицена
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
138.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
137,61
Экономия при брони: -21,15 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
130,00
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Тараскова, 22
155.1 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
95,58
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
155.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
134,72
Экономия при брони: -9,35 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Грушевского Михаила, 95
156.4 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
159,15
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека24
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
157.1 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
Аптека низких цен
Лубны, просп. Владимирский, 35
182.4 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
162,27
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека низких цен
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
195.0 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
65,61
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
246.5 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
160,03
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека шар@
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
246.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
159,66
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
246.7 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
165,21
Экономия при брони: -11,48 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
250.1 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
61,76
Экономия при брони: -9,48 грн
Аптека
Деражня, ул. Мира, 21/1
257.9 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
Аптека
Деражня, ул. Мира, 38-Б
258.0 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
154,40
Экономия при брони: -1,50 грн