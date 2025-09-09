Киев
О товаре
Цены
Изисолт регидратант (Easysalt rehydrate)
Изисолт регидратант (Easysalt rehydrate)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
89,88
Экономия при брони:
-4,23 грн
85,65
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
130,83
Экономия при брони:
-8,47 грн
122,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
52,11
Экономия при брони:
-3,17 грн
48,94
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
127,57
Экономия при брони:
-5,21 грн
122,36
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
126,91
Экономия при брони:
-4,55 грн
122,36
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
116,63
Экономия при брони:
-6,51 грн
110,12
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Гоголя, 80-Ж
106.4 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
37,06
Экономия при брони:
-8,56 грн
28,50
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
113.0 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
142,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
116.8 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
108,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
197.1 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
126,61
Экономия при брони:
-4,25 грн
122,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
203.8 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
127,14
Экономия при брони:
-4,78 грн
122,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
204.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
127,69
Экономия при брони:
-5,33 грн
122,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
206.1 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
130,72
Экономия при брони:
-8,36 грн
122,36
грн
Забронировать
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
219.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
82,57
Экономия при брони:
-19,03 грн
63,54
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Немиров, ул. Костельная, 99
355.8 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
132,48
Экономия при брони:
-7,85 грн
124,63
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
365.2 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
71,30
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
388.1 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
132,06
Экономия при брони:
-7,44 грн
124,62
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
388.2 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
128,61
Экономия при брони:
-3,98 грн
124,63
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
388.5 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
130,62
Экономия при брони:
-5,99 грн
124,63
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
388.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
131,41
Экономия при брони:
-6,79 грн
124,62
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню