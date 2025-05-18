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Изисолт регидратант (Easysalt rehydrate)
Изисолт регидратант (Easysalt rehydrate)
Днепр
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
21.7 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
133,65
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
148,50
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
27.2 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
110,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
98,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
32.6 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
148,50
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
107.3 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
132,06
Экономия при брони:
-7,32 грн
124,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
109.4 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
133,21
Экономия при брони:
-8,47 грн
124,74
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
132,37
Экономия при брони:
-7,63 грн
124,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
121.8 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
129,19
Экономия при брони:
-4,45 грн
124,74
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
124.7 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
130,48
Экономия при брони:
-5,74 грн
124,74
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
124.9 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
66,12
Экономия при брони:
-3,75 грн
62,37
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
127.4 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
64,44
Экономия при брони:
-2,08 грн
62,37
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
127.8 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
51,80
Экономия при брони:
-1,90 грн
49,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
129.0 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
130,27
Экономия при брони:
-5,53 грн
124,74
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
129.2 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
132,50
Экономия при брони:
-7,76 грн
124,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
129.9 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
131,16
Экономия при брони:
-6,42 грн
124,74
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.4 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
132,29
Экономия при брони:
-7,55 грн
124,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
131.3 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
131,83
Экономия при брони:
-7,09 грн
124,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
131.9 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
89,96
Экономия при брони:
-2,64 грн
87,32
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
134.7 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
130,88
Экономия при брони:
-6,14 грн
124,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
171.2 км
EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше №10
Евро Плюс
132,77
Экономия при брони:
-8,03 грн
124,74
грн
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