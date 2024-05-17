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EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше, №10 - Запорожье (676233) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -31,00 грн
119,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
136,83
Экономия: -13,46 грн
123,37 грн
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -31,00 грн
119,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (2)
133,85
Экономия: -11,19 грн
122,66 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: (9)
125,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: (9)
125,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: (6)
125,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
125,93 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (2), саше (2)
136,10
Экономия: -12,00 грн
124,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
122,54
Экономия: -9,71 грн
112,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (2)
139,92
Экономия: -17,36 грн
122,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (2)
134,23
Экономия: -12,21 грн
122,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
134,01
Экономия: -10,58 грн
123,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (2)
142,50
Экономия: -18,89 грн
123,61 грн