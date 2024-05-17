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EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше, №10 - Одесса (676233) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
160,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
142,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
160,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: (3)
136,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
138,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
118,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
Всего: упаковка (1)
160,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: (2)
111,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Тополевая, 26/1
Всего: (9)
160,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Литературная, 1
Всего: упаковка (1)
111,00 грн
Виктория
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: (2)
111,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 16:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: (2)
117,30 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 19/1
Всего: упаковка (2)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 24-Б
Всего: упаковка (1)
136,70 грн