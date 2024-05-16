Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки для нормализации водно-солевого балансаEASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙЦены в аптеках

EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше, №10 - Львов (676233) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
103,54
Экономия: -9,60 грн
93,94 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
130,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
101,91
Экономия: -15,59 грн
86,32 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: саше (7)
144,90 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
Всего: упаковка (1)
113,60 грн
В других городах:
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Стрый, ул. Коссака, 9
Всего: упаковка (1)
114,80 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
133,82 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
Всего: (6)
96,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: (9)
159,99
Экономия: -38,81 грн
121,18 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: (2)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: (2)
116,71 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: (4)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18
Всего: упаковка (1)
132,23 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
145,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (5)
140,50
Экономия: -19,32 грн
121,18 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
131,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Луцк, ул. Ковельская, 68-А
Всего: упаковка (2)
152,50
Экономия: -31,32 грн
121,18 грн
Социальная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: (7)
148,50 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: саше (2)
144,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
Всего: упаковка (1)
141,99
Экономия: -20,81 грн
121,18 грн