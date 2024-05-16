Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки для нормализации водно-солевого балансаEASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙЦены в аптеках

EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше, №10 - Киев (676233) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
125,93 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
100,00
Экономия: -8,00 грн
92,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
144,82 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: (6)
138,52 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (1)
166,30
Экономия: -40,37 грн
125,93 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
166,30
Экономия: -40,37 грн
125,93 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (3)
66,00
Экономия: -1,98 грн
64,02 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (4)
90,00
Экономия: -4,50 грн
85,50 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 7
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петрицкого Анатолия, 15
Всего: упаковка (1)
119,01 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (6)
100,00
Экономия: -3,00 грн
97,00 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: саше (6)
144,90 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается через 26 мин
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (4)
144,82 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
147,30 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: (8)
154,40 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (5)
147,30 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 54
Всего: (4)
116,40 грн