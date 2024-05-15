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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки для нормализации водно-солевого балансаEASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙЦены в аптеках

EASYSALT РЕГИДРАТАНТ РАСТВОРИМЫЙ саше, №10 - Харьков (676233) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: (9)
125,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
149,50
Экономия: -28,32 грн
121,18 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (1)
154,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
136,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (4)
142,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: упаковка (1)
143,00 грн
В других городах:
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: (8)
150,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 12 мин
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (8)
136,80
Экономия: -14,24 грн
122,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
138,11
Экономия: -15,55 грн
122,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (5), саше (3)
135,20
Экономия: -13,00 грн
122,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (1)
113,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
144,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
113,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
125,93 грн