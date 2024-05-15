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EASYSORB FOR KIDS СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ саше, №10 - Харьков (676237) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: саше (4)
96,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: (7)
101,76 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: саше (8)
96,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: (4)
103,40
Экономия: -4,52 грн
98,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Покров, ул. Центральная, 38
Всего: (9)
101,76 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: (3)
102,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: (4)
102,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 12 мин
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: (1)
112,68 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: (9)
101,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Коломыя, ул. Вильде, 2
Всего: (2)
101,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Отыния, ул. Свободы, 3
Всего: (8)
112,23
Экономия: -0,32 грн
111,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18-А
Всего: (2)
101,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: (3)
116,81
Экономия: -0,22 грн
116,59 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Шкло, ул. Сагайдачного Петра, 13-А
Всего: (9)
107,80 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом