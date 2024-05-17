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L-карнитин сироп флакон 100 мл, №1 - Одесса (410219) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (2)
92,44
Экономия: -6,47 грн
85,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (2)
96,26
Экономия: -10,76 грн
85,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
95,11
Экономия: -8,33 грн
86,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
99,46
Экономия: -8,93 грн
90,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
98,21
Экономия: -11,45 грн
86,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Металлургов, 74-Д
Всего: упаковка (1)
101,28
Экономия: -15,26 грн
86,02 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
96,30
Экономия: -10,56 грн
85,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
104,08
Экономия: -17,65 грн
86,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
96,52
Экономия: -10,62 грн
85,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
95,51
Экономия: -8,94 грн
86,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
99,29
Экономия: -13,08 грн
86,21 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
106,00
Экономия: -3,18 грн
102,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
96,03
Экономия: -9,46 грн
86,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
92,75
Экономия: -7,21 грн
85,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
58,43
Экономия: -4,60 грн
53,83 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 19:00
Бабинцы, ул. Заводская, 47
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом