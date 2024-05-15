К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ахтырка, пер. Харьковский, 3 Всего: упаковка (1) 94,71 Экономия: -8,14 грн 86,57 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Харьковская, 12 Всего: упаковка (1) 92,41 Экономия: -6,87 грн 85,54 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Мира, 63-А Всего: упаковка (1) 95,25 Экономия: -9,35 грн 85,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Временная, 2 Всего: упаковка (1) 98,54 Экономия: -12,33 грн 86,21 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 4 Всего: упаковка (1) 95,05 Экономия: -8,48 грн 86,57 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1 Всего: упаковка (1) 105,00 Экономия: -18,57 грн 86,43 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 97,44 Экономия: -11,70 грн 85,74 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, просп. Металлургов, 74-Д Всего: упаковка (1) 99,49 Экономия: -13,47 грн 86,02 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кременчуг, просп. Свободы, 83/1 Всего: упаковка (2) 95,54 Экономия: -10,04 грн 85,50 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Иванова, 2-Б Всего: упаковка (1) 97,57 Экономия: -10,81 грн 86,76 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Сталеваров, 32 Всего: упаковка (1) 99,99 Экономия: -9,46 грн 90,53 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27 Всего: упаковка (2) 92,65 Экономия: -5,87 грн 86,78 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2 Всего: упаковка (2) 93,45 Экономия: -7,48 грн 85,97 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Бердичев, ул. Житомирская, 38 Всего: упаковка (1) 106,00 Экономия: -3,18 грн 102,82 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Широкая, 70-В Всего: упаковка (1) 58,92 Экономия: -5,09 грн 53,83 грн Забронировать

Экостатус Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бабинцы, ул. Заводская, 47 Всего: упаковка (1) 175,00 грн