Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г универсальный - Запорожье (61900) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
38,78
Экономия: -4,96 грн
33,82 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
50,90
Экономия: -10,35 грн
40,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
36,35
Экономия: -2,53 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
35,63
Экономия: -1,33 грн
34,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
45,30
Экономия: -2,70 грн
42,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (5)
46,82
Экономия: -4,21 грн
42,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
43,89
Экономия: -2,74 грн
41,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (6)
35,80
Экономия: -2,04 грн
33,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
34,45
Экономия: -1,55 грн
32,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (3)
34,20
Экономия: -1,60 грн
32,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
45,45
Экономия: -2,85 грн
42,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (3)
49,60
Экономия: -9,05 грн
40,55 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (3)
47,44
Экономия: -4,61 грн
42,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (2)
46,29
Экономия: -3,46 грн
42,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
38,64
Экономия: -1,74 грн
36,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
35,64
Экономия: -2,90 грн
32,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (2)
42,82
Экономия: -2,06 грн
40,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (2)
47,20
Экономия: -4,37 грн
42,83 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (3)
47,28
Экономия: -4,45 грн
42,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (4)
48,69
Экономия: -6,08 грн
42,61 грн