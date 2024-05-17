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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г универсальный - Одесса (61900) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
55,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
52,20
Экономия: -11,65 грн
40,55 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (3)
44,70
Экономия: -4,15 грн
40,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (2)
39,76
Экономия: -5,94 грн
33,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
43,31
Экономия: -2,60 грн
40,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
43,83
Экономия: -3,07 грн
40,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
47,48
Экономия: -4,12 грн
43,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (3)
51,52
Экономия: -10,97 грн
40,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (1)
51,60
Экономия: -11,05 грн
40,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (3)
48,40
Экономия: -4,03 грн
44,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
46,64
Экономия: -5,88 грн
40,76 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (3)
48,06
Экономия: -5,86 грн
42,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (2)
47,32
Экономия: -5,12 грн
42,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (3)
46,00
Экономия: -3,80 грн
42,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
Всего: упаковка (1)
47,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
47,22
Экономия: -5,02 грн
42,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (1)
49,21
Экономия: -8,66 грн
40,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (3)
44,43
Экономия: -2,68 грн
41,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (3)
44,36
Экономия: -1,53 грн
42,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (3)
45,41
Экономия: -2,62 грн
42,79 грн