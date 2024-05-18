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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 4 г универсальный - Запорожье (511854) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
17,60
Экономия: -0,85 грн
16,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
16,21
Экономия: -0,61 грн
15,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
15,70
Экономия: -0,80 грн
14,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
16,91
Экономия: -1,61 грн
15,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
17,71
Экономия: -2,41 грн
15,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
13,15
Экономия: -0,55 грн
12,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
13,97
Экономия: -0,52 грн
13,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (3)
16,22
Экономия: -0,92 грн
15,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
16,32
Экономия: -1,02 грн
15,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (5)
14,35
Экономия: -0,90 грн
13,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (2)
16,53
Экономия: -1,18 грн
15,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (2)
16,47
Экономия: -0,87 грн
15,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (4)
16,64
Экономия: -1,29 грн
15,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
12,75
Экономия: -0,64 грн
12,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (2)
16,70
Экономия: -2,36 грн
14,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (8)
14,24
Экономия: -0,64 грн
13,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (4)
13,95
Экономия: -0,50 грн
13,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
16,58
Экономия: -1,23 грн
15,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (2)
16,14
Экономия: -1,80 грн
14,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (2)
12,85
Экономия: -0,55 грн
12,30 грн