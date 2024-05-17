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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 4 г универсальный - Одесса (511854) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (2)
20,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (6)
15,97
Экономия: -0,70 грн
15,27 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (2)
15,99
Экономия: -0,53 грн
15,46 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, просп. Центральный, 255
Всего: упаковка (1)
16,70
Экономия: -1,35 грн
15,35 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (8)
15,55
Экономия: -0,65 грн
14,90 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (7)
16,73
Экономия: -0,58 грн
16,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (3)
17,03
Экономия: -1,93 грн
15,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (2)
15,66
Экономия: -0,50 грн
15,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (6)
16,44
Экономия: -0,84 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (3)
15,69
Экономия: -0,69 грн
15,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (2)
17,45
Экономия: -0,85 грн
16,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (5)
15,96
Экономия: -1,15 грн
14,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (2)
16,32
Экономия: -0,97 грн
15,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (4)
16,53
Экономия: -0,93 грн
15,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (4)
17,58
Экономия: -2,31 грн
15,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (4)
16,95
Экономия: -0,95 грн
16,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (3)
17,90
Экономия: -2,63 грн
15,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (4)
16,16
Экономия: -0,70 грн
15,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (2)
16,48
Экономия: -0,72 грн
15,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (5)
15,82
Экономия: -0,66 грн
15,16 грн