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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 4 г универсальный - Киев (511854) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
17,70
Экономия: -0,95 грн
16,75 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
17,74
Экономия: -0,99 грн
16,75 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
16,46
Экономия: -0,70 грн
15,76 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (6)
16,31
Экономия: -0,71 грн
15,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (6)
16,19
Экономия: -0,75 грн
15,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
16,83
Экономия: -0,83 грн
16,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
17,28
Экономия: -1,90 грн
15,38 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (5)
18,40
Экономия: -0,95 грн
17,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
17,42
Экономия: -0,82 грн
16,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
16,97
Экономия: -0,82 грн
16,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
15,69
Экономия: -0,69 грн
15,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
17,69
Экономия: -0,94 грн
16,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (3)
16,94
Экономия: -0,94 грн
16,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
17,20
Экономия: -0,60 грн
16,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (12)
17,51
Экономия: -0,91 грн
16,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (2)
16,24
Экономия: -0,78 грн
15,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (2)
16,47
Экономия: -0,87 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
16,43
Экономия: -0,97 грн
15,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (2)
17,49
Экономия: -0,74 грн
16,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (4)
16,09
Экономия: -0,93 грн
15,16 грн