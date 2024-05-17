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АВЕН ФИЗИОЛИФТ ГЛАЗА 15 мл - Одесса (642214) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
1275,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
1159,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
1178,38 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
1275,60 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
1250,64 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, пер. Компасный, 6-В
Всего: упаковка (1)
830,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1241,00
Экономия: -161,00 грн
1080,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1324,45
Экономия: -39,73 грн
1284,72 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
1065,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
1241,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (2)
1295,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
Всего: упаковка (1)
1031,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
1264,37 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
1060,80
Экономия: -31,82 грн
1028,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
973,45
Экономия: -29,20 грн
944,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Новоселки, ул. Пригородная, 26
Всего: упаковка (1)
1129,28 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
1204,35
Экономия: -36,13 грн
1168,22 грн