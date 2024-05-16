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АВЕН ФИЗИОЛИФТ ГЛАЗА 15 мл - Львов (642214) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
1324,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
1264,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
1264,90 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (2)
1295,00 грн
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Открыто Закроется через 37 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
1324,45
Экономия: -39,73 грн
1284,72 грн
Центральная
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Открыто Закроется через 37 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
1251,07
Экономия: -4,58 грн
1246,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (1)
1132,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 53/6
Всего: упаковка (1)
1295,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 37 мин
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
1324,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 37 мин
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
1130,92
Экономия: -2,03 грн
1128,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
1079,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Здолбунов, ул. Школьная, 31
Всего: упаковка (2)
1295,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 37 мин
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 32
Всего: упаковка (1)
1187,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Хасевича Нила, 1
Всего: упаковка (1)
1008,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 37 мин
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
Всего: упаковка (2)
1295,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 37 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
1264,37 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 37 мин
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (2)
1295,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 37 мин
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн