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АВЕН ФИЗИОЛИФТ ГЛАЗА 15 мл - Днепр (Днепропетровск) (642214) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
1065,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
1241,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн
В других городах:
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1241,00
Экономия: -161,00 грн
1080,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
981,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1229,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
1222,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
1222,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
1220,22 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
1235,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
973,45
Экономия: -29,20 грн
944,25 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
Всего: упаковка (1)
1031,08 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
1204,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
1060,80
Экономия: -31,82 грн
1028,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
1204,35
Экономия: -36,13 грн
1168,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1324,45
Экономия: -39,73 грн
1284,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
1324,45
Экономия: -39,73 грн
1284,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (1)
1324,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
Всего: упаковка (1)
1079,93 грн