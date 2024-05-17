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EASYsorb сорбент на основе пектина саше, №10 - Запорожье (676235) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -26,00 грн
124,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
160,00
Экономия: -38,00 грн
122,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -26,00 грн
124,00 грн
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: (8)
150,00
Экономия: -28,00 грн
122,00 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
143,63
Экономия: -7,03 грн
136,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: (4)
103,94
Экономия: -5,06 грн
98,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
144,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: (4)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: (8)
125,93 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
134,51
Экономия: -7,01 грн
127,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
122,54
Экономия: -4,19 грн
118,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1), саше (8)
139,92
Экономия: -8,61 грн
131,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
134,01
Экономия: -5,32 грн
128,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
149,92
Экономия: -13,30 грн
136,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
150,49
Экономия: -19,08 грн
131,41 грн